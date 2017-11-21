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Tuzhurmatu'daki bombalı saldırı

- Katar, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen saldırıyı kınadı

Tuzhurmatu'daki bombalı saldırı

DOHA (AA) - Katar, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." denildi

Katar'ın sebebi ne olursa olsun terör ve şiddet karşısındaki tutumunun sabit olduğu belirtilen açıklamada, Doha'nın güvenlik ve istikrarını korumak için alacağı önlemler konusunda Irak ile dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Irak hükümeti ve halkına taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişinin öldüğü, 52 kişinin yaralandığı bildirilmişti.


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