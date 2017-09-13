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Tuzla Marina Projesi'ne birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, AK Parti 6. Yerel Yönetimler Arası Proje Yarışması'nda "Tuzla Marina Projesi" ile "Kent Ekonomilerine Katkı Projesi" dalında birincilik ödülünü kazandı. Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,...

Tuzla Marina Projesi'ne birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, AK Parti 6. Yerel Yönetimler Arası Proje Yarışması'nda "Tuzla Marina Projesi" ile "Kent Ekonomilerine Katkı Projesi" dalında birincilik ödülünü kazandı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Partili yerel yönetimlerin yaptıkları ve uyguladıkları projelerin değerlendirmeye tabi tutulduğu Yerel Yönetimler Arası Proje Yarışması'nın sonuçları açıklandı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6.'sı düzenlenen yarışmada Tuzla Belediyesi "Tuzla Marina" projesi ile birinci oldu.
Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden birincilik ödülünü alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Tuzla Marina'nın hayal dahi edilemeyen bir proje olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Tuzla'da bir hayali, yapılamaz denilen bir projeyi gerçekleştirdik. Dünyada örneği olmayan bir proje ile ilçemizin hem ekonomik büyümesine katkı sağladık, hem de Tuzla'ya gelme nedeni oluşturduk. Tuzla Marina'da istihdam edilecek personelin Tuzla'da ikamet şartıyla, projeye sosyal bir boyut da kazandırdık. Bu proje; sadece bir alışveriş veya eğlence merkezi değil, Tuzla'nın çehresini ve çevresini değiştirirken insanların kaliteli vakit geçirmesini sağlayan bir sosyal yaşam alanı olmayı da başarmıştır. Kent ekonomisinin yanında bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan Tuzla Marina Projesi, yerelden ulusala uzanan bir başarı hikayesinin özetidir."


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AçıklamaKent Ekonomilerine Katkı ProjesiTuzla BelediyesiTuzla Marina
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