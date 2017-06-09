Tuzla Piyade Okuluna ilişkin darbe girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin tamamı rütbeli 35'i tutuklu 40 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 382 sayfalık iddianamenin üzerindeki inceleme işlemleri tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin oy birliğiyle kabulüne, ilk duruşmanın 11 Eylül'de Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salonda yapılmasına karar vererek, duruşmaların 12, 13, 14 ve 15 Eylül'de de sürdürülmesine hükmetti.

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen 35 subayın, tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuksuz 4 rütbelinin de duruşma günü hazır olması için tebligat çıkarılmasını, firari binbaşı Çoban hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyetinin bu kabulü ile İstanbul'da darbe teşebbüsüne ilişkin açılan dava sayısı 25 oldu.

- İddianameden

İddianamede, binbaşılar Murat Çoban ve Zafer Bayraktar, yüzbaşılar İbrahim Karakuş ve Mustafa Akduman, üsteğmenler Ömer Faruk Akar, Ömer Faruk Karaboğa, Veysi Erik, Mustafa Karahan, Servet Kartal ve Kadir Erol, teğmenler Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, Hakan Demirel, Emre Poyraz, Rıdvan Eray Başbuğa, Kamil Beşkavak, İdris Kara Duran, Hüseyin Gümüş, Sefa Yıldırım, Uğur Çakmak, Efraim Yılmaz, Yunus Emre Ediz, Yunus Enver Sarıaslan, Hüseyin Filibe, Ahmet Ağaç, Beşir Bağış, Muhammet Mustafa İbişoğlu, Hüseyin Vurucu, Emre Bedel, Sami Okutan, Soner Öz Türk, Bekir Demircan, Remzi Cihat Çam, Halil Yavuzhan Mekeci, Şuayb Furkan Dursun, İbrahim Günaydın, İsmail Meydan, Emrah Özdemir ile Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında Binbaşı Murat Çoban'ın firari olarak arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğu, 35 subayın tutuklandığı belirtildi. Darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığındaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatla sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri anlatılan iddianamede, bazı askeri personelin görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları, başka birliklerden bazı askeri personelin Piyade Okul Komutanlığına gelerek buradaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatılıyor.

İddianamede şüpheliler hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, şüpheli Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan onbeşer yıl, diğer şüphelilerin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.