Tuzla'da av malzemesi bayilerine operasyon

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da av malzemeleri satışı yapan dükkanlara yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Av ve spor yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin yapımı, alımı ve bulundurulması kanununa aykırı satış yapıldığını tespit eden polis, yaptığı operasyonda çeşitli markalarda, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bıçak, şarjör ve havai fişekler, tabanca fişekleri ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin, 2521 sayılı Av ve Sporda Kullanılan Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve 6136 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.