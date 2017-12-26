Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Vahap Çelik Lokman Kurt Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku

- Kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin 4 vidanjörden örnek alındı

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin, 4 vidanjörden örnek alınarak inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yayılan ağır kokunun kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için başlatılan çalışma kapsamında, polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.

Tespitler doğrultusunda bazı vidanjörleri durduran polis ekipleri, bu araçlardan şüphelendikleri 4'ünü Orhanlı Polis Merkezi otoparkına çektirdi.

Burada şüphelenilen vidanjörlerdeki atık kalıntılarından örnekler alan uzmanlar, numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KokuTuzlaVidanjör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5