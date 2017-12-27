Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin, "Şu anda korkulacak bir şey yok." dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılan Bakan Özhaseki, basın mensuplarının Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin sorularını cevapladı.

Bir soru üzerine Özhaseki, "Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Hatta bunun ulaşabileceği yerlerdeki, dışarıya çıkacağı yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip çalışmaları ona göre sürdürüyor arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)