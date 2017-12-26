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Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokudan etkilenen 60 kişi taburcu edildi

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokudan etkilenerek hastanelere başvuran 60 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokudan etkilenen 60 kişi taburcu edildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokudan etkilenerek hastanelere başvuran 60 kişinin tedavileri tamamlandı.

Tuzla'da yayılan kokunun kaynağı belirlendi

Kimyasal atıktan yayılan kokudan kaynaklanan solunum güçlüğü, göz ve genizlerinde yanma şikayetleri bulunan 60 kişi, Tuzla Devlet, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine başvurdu. Bu kişiler, söz konusu hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Tuzla Devlet Hastanesine gelen vatandaşları ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, Tuzla gibi İstanbul'un halen sayfiye semti olarak bilinen bir ilçesinin bu tür vakalarla anılmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihmalinin bulunduğunu ileri süren Hamzaçebi, kokuya neden olan durumun aslında her gün yaşandığını, özellikle son olayda dikkati çekmesine ise deşarj işlemlerinin bu kez yüksek dozajda yapılmasının neden olduğunu iddia etti.

Tuzla'da dün akşam bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Muhabir: Tansel Parlak

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