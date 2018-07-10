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TV+ ile bomontiada’da sinema

- TV+ ile Açık Havada Başka Sinema, bu hafta Good Time/Soygun filmini sinemaseverlerle buluşturuyor

TV+ ile bomontiada’da sinema

İSTANBUL (AA) - TV+ ile Açık Havada Başka Sinema, bu hafta Good Time/Soygun filmini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bomontiada’da yazlık sinema günleri devam ediyor.

TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla İstanbul’un kültür sanat adası bomontiada’da Çarşamba akşamları, dünyada öne çıkan son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri beyazperdeye yansıtılıyor.

bomontiada Avlu’da yıldızların altında sinema keyfi, bu hafta Good Time/Soygun filmini izleyicilerle buluşturuyor. Good Time, bir banka soyguncusunun ters giden bir soygun sonrası, mental engelli kardeşini Riker's Adası hapishanesinden kurtarmaya çalışma hikayesini anlatıyor.

2017 yapımı filmin senaryosunu Ronald Bronstein ile Joshua Safdie kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh ve Barkhad Abdi yer alıyor. Josh ve Ben Safdie kardeşlerin Cannes’da ilk kez ana yarışmaya giren projeleri Soygun (Good Time) duraksız, nefessiz ama bir o kadar da çaresizlik yüklü bir filmi konu alıyor.

Eleştirmenler tarafından geçen yılın en iyileri arasında gösterilen yapım 1 saat 41 dakika sürüyor. Saat 21.30’da başlayacak film, tüm katılımcılara ücretsiz oluyor.


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BomontiadaTurkcell
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