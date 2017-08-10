TV+'ta yeni sezon Premier Lig'le başlıyor

İSTANBUL (AA) - Premier Lig'den NBA'e, Formula 1'den tenis turnuvalarına kadar sporun her dalında en büyük organizasyonların yayın noktası olan TV+'ta, 2017-2018 sezonunun ilk haftasındaki 6 maç, canlı yayınlarla futbolseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV+, her dalda sporun en iyilerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Ligi, canlı NBA maçları, Formula 1 yarışları, Moto GP, WTA ve ATP tenis turnuvalarının yanı sıra kış sporları, yaz ve kış X Games'ler, Giro d'Italia gibi önemli organizasyonlar bu sezon da TV+'tan naklen yayınlanacak.

Toplam 11 spor kanalı sayesinde TV+'ta spor keyfi her an yaşanmaya devam edecek.





- Premier Ligi tüm detaylarıyla TV+'ta olacak





Dünyanın en değerli futbol ligi olarak kabul edilen Premier Lig, 2017-2018 sezonu perdesini geçen yıl olduğu gibi bu sezon da TV+'ta açıyor.

Sezon boyunca 200'den fazla canlı maç ve özel programlarla Premier Ligi tüm detaylarıyla TV+'ta olacak. Sezonun ilk haftasında ise 6 karşılaşma naklen sporseverlerle buluşacak.

TV+'ın resmi yayıncısı olduğu Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Arsenal, evinde Leicester City'i ağırlayacak. Yarın oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve TV+'tan canlı yayınlanacak.

Premier Lig ve NBA'in en önemli maçlarını izlemek isteyen sporseverler, ev için "Aile Paketini", mobil için ise içinde TV+'a özel internetin de dahil olduğu "Full TV+ Paketini" tercih ederek bu liglerin heyecanını yaşayabiliyor.