TWESCO'dan

ASTANA (AA) – Kazakistan’ın başkenti Astana'da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından "Atalar Mirası" multimedya portalı ve "Türk Barometre" projelerinin tanıtımı yapıldı.

TWESCO’nun Milli Kütüphanede düzenlediği "Türk Dünyasında Manevi Yenilenme: Tarih. Biliş. Kişilik." temalı uluslararası konferansı çerçevesinde Türk Cumhuriyetlerinin sosyal ve ekonomik durumunu araştırmayı amaçlayan "Türk Barometre" projesi ve Türk Dünyası tarihi ve kültürel eserleri bir arada toplayan "Atalar Mirası" multimedya portalının tanıtımı gerçekleşti.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2015'te Astana’da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirvesinde Türk Dünyası eserlerini bir arada toplama talimatı üzerine "Atalar Mirası" multimedya portalı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Türk Konseyine üye devletlerin bilim adamlarıyla danışarak, multimedya portalını oluşturduklarına işaret eden Kıdırali, "Portalı kısa zamanda hayata geçirdik. 3 bin yıllık tarihimizdeki yazılı eserleri, kayadaki yazıtlar, ortak dönem Türkçesindeki Balasagun gibi klasik yazarların eserleri portala dahil edildi." dedi.

Kıdırali, portalı geliştirmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Portal sınırsız kaynak bulundurabilme kapasitesine sahiptir ve Azerice, Kazakça, Kırgızca ve Türkçe'nin yanı sıra çeşitli dillerde hizmet verecektir." diye konuştu.

Portala her ülkenin kendi kültürel varlığını yerleştirebileceğini söyleyen Kıdırali, milyonlarca kütüphanenin sığabileceği bir portal olacağını vurguladı.

- Türk Barometre Projesi

Kıdırali, Türk Cumhuriyetleri halklarının sosyal ve ekonomik durumunun temel göstergelerini ölçmek ve onların yeni entegrasyon kimliğinin oluşmasının izlenmesi amacıyla Türk Barometre projesini geliştirdiklerini aktardı.

Proje çerçevesinde ilk sosyolojik araştırmayı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'ın başkentlerinde gerçekleştirdiklerine işaret eden Kıdırali, 18 yaş üzerindeki insanlar arasında sosyolojik araştırma yaptıklarını ve bunun sonuçlarını değerlendireceklerini söyledi.

Kıdırali, "Amacımız eksik tarafımız nedir, neler yapmamız gerekiyor, birbirimizi ne kadar tanıyoruz bunları tespit etmektir. İleride yılda 2 defa Türk Barometre sosyolojik araştırmalarını yapmayı ve sonucu Türk Cumhuriyetleri devlet başkanlarına sunmayı hedefliyoruz." dedi.