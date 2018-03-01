İSTANBUL (AA) - Young Guru Academy (YGA) mühendisleri tarafından çocuklara bilimi sevdirme amacıyla tasarlanan, "kendin yap" türünde deneylerden oluşan Twin Bilim Seti n11.com’da satışa açıldı.

n11.com açıklamasına göre, öğretici ve eğlenceli bir bilim seti olarak YGA tarafından tasarlanan, çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan Twin Bilim Seti, n11.com’da satışa açıldı. YGA içinde oluşturulan Anadolu’ya Bilim Göçü Projesi kapsamında bilimden uzak büyüyen çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan Twin Bilim Seti, e-ticaretin gücü ve n11.com sayesinde tüm Türkiye’deki çocuklara tek tıkla ulaşacak. Satılan her bilim seti için Twin, bir tane de ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edecek.

Özel tasarlanmış kendin yap deneylerden oluşan Twin Bilim Seti, kolayca birleştirilebilen elektronik bloklar ile karmaşık görünen teknolojik cihazların çalışma mantığını anlatıyor.

Çocuklar set ile günlük hayatta kullandıkları el feneri, oda alarmı, okuma lambası gibi teknolojileri Twin modülleri ile üretebiliyor. Küçük yaşta inovasyon odaklı düşünmeyi destekleyen, ürün çıkarma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırarak çocukların kendi hayallerini ve projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olan Twin Bilim Seti, e-ticaret platformu n11.com’da satışa sunuluyor.