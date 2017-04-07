Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Twitter, Trump yönetimine dava açtı

- Twitter, Donald Trump karşıtı bir hesabın kime ait olduğunu açıklamasını talep ettiği için ABD yönetimini mahkemeye verdi - Şirket, mahkeme dilekçesinde yönetimden gelen talebin konuşma özgürlüğünü tehdit edeceğini savundu

Twitter, Trump yönetimine dava açtı

WASHINGTON (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Donald Trump karşıtı bir hesabın kime ait olduğunu açıklamasını talep eden ABD yönetimine dava açtı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, San Francisco merkezli Twitter, Trump karşıtı paylaşımlarda bulunan "@ALT_uscis" isimli kullanıcısının gerçek kimliğini açıklamamak için mahkemeye başvurdu.

San Francisco'daki bir federal mahkemeye sunulan dilekçede, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansının (CBP) geçen ay Twitter'a söz konusu kullanıcısının hesap erişim bilgileri, telefon numarası, adresi ve IP adresini talep eden bir celpname gönderdiği ifade edildi.

Twitter'ın bu talebi konuşma özgürlüğüne karşı bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle reddettiği belirtilen mahkeme belgesinde, "ABD Anayasası'nın birinci maddesi tarafından Twitter kullanıcılarına ve Twitter'ın kendisine verilen konuşma özgürlüğü, siyasi görüşleri isimsiz veya takma isimle yayma hakkını kapsar." ifadesine yer verildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) alternatifi anlamına gelen "@ALT_uscis" adlı Twitter kullancısının takipçi sayısı, davaya ilişkin haberlerin ardından hızla 40 binden 60 bine yükseldi.

- ACLU, Twitter kullanıcısını savunacak

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Twitter'dan yaptığı açıklamada şirketi kararından dolayı kutlayarak, "@ALT_uscis" isimli kullanıcıyı temsil etmek üzere davaya katılacağını duyurdu.

Trump yönetiminin göçmenlere ve mültecilere yönelik politikalarını eleştiren "@ALT_uscis" kullanıcısının ACLU'nun bu tweetini yeniden paylaşması dikkati çekti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Donald TrumpDavaTwitter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5