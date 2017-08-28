Uber yeni CEO'sunu buldu

WASHINGTON (AA) - Mobil ulaşım hizmetleri şirketi Uber'in, İcra Kurulu Başkanlığına (CEO) online seyahat şirketi Expedia'nın CEO'su Dara Khosrowshahi'yi seçtiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Uber'in Yönetim Kurulu pazar günü yapılan oylamada Khosrowshahi'nin CEO'luğa getirilmesini onayladı.

Uber'in kurucu ortaklarından Travis Kalanick'in haziran ayında istifa etmesiyle boşalan CEO koltuğuna geçmesi beklenen Khosrowshahi, Ağustos 2015'ten bu yana dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Expedia'yı yönetiyordu.

Khosrowshahi, Uber'in teklifini kabul ederse, bir süredir devam eden cinsel istismar ve ayrımcılık davalarını sonuçlandırmanın yanı sıra bunlara neden olan şirket kültürünü değiştirmek gibi zorlu sorumluluklar da üstlenecek.

Dünya genelinde 600'den fazla şehirde 1 milyondan fazla sürücüsü bulunan şirketin gelecek sene halka arz edilmesi bekleniyor.

İran doğumlu, 48 yaşındaki Khosrowshahi, İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye göç eden bir aileden geliyor.

Khosrowshahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlikle ilgili kararnamelerine karşı çıkan ilk birkaç CEO arasında yer almıştı.