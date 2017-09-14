Uber'e erişim engeli getirilmesi talebi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, ulaşım platformu Uber'e Türkiye'den erişim engeli getirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği iş birliğinde Kurtköy'de düzenlenen "Türkiye için Ortadoğu Pazarının Önemi ve Turizm Alanında Yaşanan Sorunlar" paneli öncesi gazetecilere açıklama yapan Külünk, Uber'in yasaklanması için gerekli kurumların çalışma başlatması gerektiğini kaydetti.

Uber'in Türkiye'de kaydı bulunmadığını ve vergi ödemediğini vurgulayan Külünk, vergisini veren ve alın teriyle çalışan işçilerin emeğinin gasp edildiğini ifade etti.

"Uber, dışarıdan konuşma, gel Türkiye'nin hukuk kuralları içerisinde yerini al. Bu taksiciler devlete karşı nasıl yükümlülüklerini yerine getiriyorsa sen de getir." diyen Külünk, Uber'in bazı ülkelerde yasaklandığını, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumların bu konuda harekete geçeceğine inandığını aktardı.

Külünk, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da Türkiye'den Uber'e erişim yasağı getirmesi noktasını düşünmesinin gerektiği bir süreçteyiz. Tıpkı Booking gibi. Uber'i taksiciler mahkemeye vermişler ama erişim yasağıyla ilgili adım atmalılar." dedi.

Uber'deki şoförlerin FETÖ şüphelisi kişiler olduğu bilgisini aldığını dile getiren Külünk, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımızın, Uber çatısı altında görev yapan şoförlerin ulusal güvenliğimizi tehdit edebilecek noktada olup olmadıklarına dair harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz'da ihraç edilen FETÖ mensubu, şüphelisi, ihraç edilenler Uber çatısı altında korsan taksicilik yapıyor. Dolayısıyla özellikle Uber çatısı altında yurt dışından gelen yolculara yönelik sorarım o zaman ben de 'ajanları mı taşıyorlar?'"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur da Uber'in yasa dışı çalıştığını, Uber'deki şoförlerin SGK ve güvenlik kayıtları bulunmadığını belirterek, "i-taksi zaten akıllı telefonlarla taksici arkadaşımızı müşterilerle çok medeni bir şekilde buluşturacak. Bu Uber'i önleyecek sistemlerden en önemlisi bana göre. Ancak Uber çok büyük bir tehlike. 15 Temmuz'da Bylock kullandığı için ihraç edilenlerin birçoğu Uber'de korsan taksicilik yapıyor." diye konuştu.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Hüseyin Kırk ile Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Sağlık Turizmi ve Ortadoğu Uzmanı Meltem Uygun'un da sunum yaptığı etkinlik sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.