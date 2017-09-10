Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

UBFED tarafından "Barış" mitingi düzenlendi

ANKARA (AA) - Uluslararası Barış Federasyonu (UBFED) tarafından, Arakan, Filistin ve Halep'te yaşayan Müslümanların gördüğü zulme dikkat çekmek amacıyla miting düzenlendi.UBFED Genel Sekreteri Fatih Yiğit, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen...

UBFED tarafından

ANKARA (AA) - Uluslararası Barış Federasyonu (UBFED) tarafından, Arakan, Filistin ve Halep'te yaşayan Müslümanların gördüğü zulme dikkat çekmek amacıyla miting düzenlendi.

UBFED Genel Sekreteri Fatih Yiğit, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Barış" mitinginde yaptığı konuşmada, dünya Müslümanları için özgürlük mücadelesi yürüttüklerini belirtti.

Kudüs'teki Müslümanlara uygulanan ibadet yasağı ve şiddeti sert şekilde kınadıklarını belirten Yiğit, bu zulüm karşısında sessiz kalan dünya liderlerinin de yaşananlara "dur" demesi gerektiğini, Kudüs'teki esaret bitmeden Türk milletinin içindeki ateşin sönmeyeceğini söyledi.

Yiğit, Arakan'da da Müslümanların zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Şimdi Arakan'da yapılan her zulmü görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Arakanlı Müslümanlar bu zulmü hak edecek ne yaptı? Bu insanlar dinlerini özgürce yaşamaktan başka ne istedi? Hangi Müslüman ülkede ibadethanelerine karışıldı, hangi millet esaret altına alınıp zulme uğradı? Sabrımız tükendi artık." diye konuştu.

Yaşanan haksızlıklara karşı mücadele eden tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Yiğit, tarih boyunca da Türk milletinin İslam alemine sahip çıktığını, çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Yiğit, İslam coğrafyasında yaşanan zulme bir an önce son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArakanFilistinHalepMiting
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5