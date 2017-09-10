ANKARA (AA) - Uluslararası Barış Federasyonu (UBFED) tarafından, Arakan, Filistin ve Halep'te yaşayan Müslümanların gördüğü zulme dikkat çekmek amacıyla miting düzenlendi.

UBFED Genel Sekreteri Fatih Yiğit, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Barış" mitinginde yaptığı konuşmada, dünya Müslümanları için özgürlük mücadelesi yürüttüklerini belirtti.

Kudüs'teki Müslümanlara uygulanan ibadet yasağı ve şiddeti sert şekilde kınadıklarını belirten Yiğit, bu zulüm karşısında sessiz kalan dünya liderlerinin de yaşananlara "dur" demesi gerektiğini, Kudüs'teki esaret bitmeden Türk milletinin içindeki ateşin sönmeyeceğini söyledi.

Yiğit, Arakan'da da Müslümanların zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Şimdi Arakan'da yapılan her zulmü görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Arakanlı Müslümanlar bu zulmü hak edecek ne yaptı? Bu insanlar dinlerini özgürce yaşamaktan başka ne istedi? Hangi Müslüman ülkede ibadethanelerine karışıldı, hangi millet esaret altına alınıp zulme uğradı? Sabrımız tükendi artık." diye konuştu.

Yaşanan haksızlıklara karşı mücadele eden tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Yiğit, tarih boyunca da Türk milletinin İslam alemine sahip çıktığını, çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Yiğit, İslam coğrafyasında yaşanan zulme bir an önce son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.







