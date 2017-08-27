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Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda Van, Muş ve Erzincan'da 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen operasyonlarda 7 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Van, Muş ve Erzincan'da operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, operasyonlarda Van'ın Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalı bölgesinde 4, Muş'un Merkez ilçesi Zovank Yaylası bölgesinde 2 ve Erzincan'ın Kemah ilçesi Kurugöl Sırt bölgesinde bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin sözde Orta Saha Amed Eyaleti Şenyayla Gücü Halkla İlişkiler Sorumlusu, Muş'un merkez ilçe nüfusuna kayıtlı Sidar kod adlı Rıdvan Yalçın (23) olduğu tespit edildi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ve bir AK-47 kalaşnikov piyade tüfeğide ele geçirildi.

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