Üç kuşaktır

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yıllardır susamların özel taş değirmenlerde ezilip tahin ve beyaz şekerin karıştırılmasıyla hazırlanan "Pazaryeri helvası" ile boza yapan Bulgaristan göçmeni aile, 82 yıldır kiracı oldukları 40 metrelik dükkanda ticaretlerini sürdürüyor.

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen helva, ilçede yaşayan göçmen bir aile tarafından yıllardır üretiliyor.

Ailenin üyesi ve yıllardır helva ile boza üreten işletmenin sahiplerinden Muhittin Soydan, dedelerinin 1913 yılında Bulgaristan'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da bir dükkan kiraladığını belirterek, ilk üretim ve satışın burada başladığını söyledi.

Dedesinin kiracı olarak girdiği dükkanda, 3 kuşak ve 82 yıldır ticarete devam ettiklerini dile getiren Soydan, "Burada sadece satışımız var. Dükkanda 4 masa ve 20 sandalye ile hizmet sunuyoruz. Burada gelip yiyenler kadar paketle alanlar da oluyor. Üretimimiz ilçe merkezindeki bir atölyede oluyor. Meşakkatli bir iş, günlük 3 tona yakın boza üretimimiz oluyor. Sezonu da açtık, bereketli maşallah. Satışlarımız da çok iyi." dedi.

- Dükkanın beş katı kira teklif ettiler

Dedeleri İshak Soydan sağ iken dükkanı almak istediklerini ama sahibinin izin vermediğini anlatan Soydan, şöyle konuştu:

"Biz de ısrar etmedik. Dükkan sahibi kiracı ilişkilerimiz çok iyi. Yerimiz 40 metrekare. 1987 yılında dükkan sahibini çağırdık, ona da babasından kalmıştı. Dükkan sahibine, 'Burayı bize satar mısınız, dedemiz dünya gözüyle yaşarken mülküm oldu desin istiyoruz' dedik. Bize 'kirası için tutuyorum' cevabını verince, 'Bozüyük'e gidelim ve bunun karşılığında size bir dükkan alalım. Buranın üç beş katı kira getirir' dedik. Gitti annesine sordu ve vermedi. Dedemin vasiyetine onlar da sahip çıktı."

Afyonkarahisar'dan üniversite okumak için Pazaryeri'ne gelen Dilem İrer, "Sürekli arkadaşımla geliyoruz. Bir aktivite haline geldi. Hem boza içiyoruz hem de helva yiyoruz. Buranın güzel yiyeceklerinden, giderken aileme de götürmek istiyorum çünkü çok lezzetli. Babam da bozayı çok seven biri." diye konuştu.

Eskişehir İlbank Şubesinden ilçeye görev için gelen Gül Tanır, "Yıllardır aynı mekanda değişmeyen lezzet. Çok güzel, çok lezzetli. Zaten Eskişehir'de de tadıyoruz. Yapanları eline sağlık." ifadesini kullandı.







