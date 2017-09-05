Üç kuşaktır soyadları da meslekleri de

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan ve ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdüren Ferit Berber, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak berberlik yapıyor.

Osmanlı dönemi berberlerinden "Ali berber"in torunu olan ve 12 yaşındayken ata mesleğini babasından öğrenen ilçenin en eski ve yaşlı berberi Ferit Berber (77), sabah erken saatlerde dükkanını açtıktan sonra, Kur'an- Kerim okuyup, dua ediyor ve müşterilerini beklemeye başlıyor.

Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yıldır mesleğini severek sürdürmeye çalıştığını belirterek, bugüne kadar birçok çırak yetiştirdiğini aktardı.

"Dedem, babam ve amcam berberdi. Benim gibi kardeşlerim de berber. Oğlumu berber olarak yetiştirdim. Bugüne kadar mesleğe birçok çırak kazandırdım." diyen Berber, ilçenin en eski berberi olduğunu kaydetti.

- "Soyadımız Berber olarak verilmiş"

Soyadı Yasası'nın çıktığı 1934 yılında dedesinin mesleğini soyadı olarak aldığını anlatan Berber, "Osmanlı döneminden bugüne kadar aile olarak dedemizden kalan mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Askerde de berberlik yaptım. Oğlum dördüncü kuşak olarak mesleğini devam ettiriyor. Sağlığım yerinde olduğu sürece mesleğimi sürdüreceğim inşallah." diye konuştu.

Geçmişte berberliğin zor şartlar altında yapıldığını dile getiren Berber, "Eskiden berberlik yapmak çok zordu. Yürüyerek ya da merkeplerle köylere berberlik yapmaya gider, geceleri kandil ışığında tıraş yapardık. O dönem berberler aynı zamanda sünnet yapar, diş çekerdi." ifadesini kullandı.



