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"Üç Yol" Astana'da gösterildi

- Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği film, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Filmleri Haftası"nda sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL/ASTANA (AA) - Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği "Üç Yol" filmi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Filmleri Haftası"nda izleyiciyle buluştu.

Kinopark Keruen AVM'deki gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye katılan Soysal, filmin büyük bölümünün kurmaca olduğunu belirterek, "Ama Bosna'da yaşayan Hatice teyzenin hikayesi gerçek. İki evladını kaybetti. 10 yıl sonra ancak evlatlarının kemiklerini bulabildi ve mezarları yapılabildi." dedi.

Soysal filmin konusunun, Mostar köprüsünün açıldığı, toplu mezarların bulunmaya başladığı yıllarda Srebrenitsa'da geçtiğini dile getirerek, "Film, bir kısmı sular altında kalacak olan Hasankeyf, Batman Midyat, Üç Yol ve İstanbul'da çekildi. Bosna Hersek'te ise Saraybosna, Visoko ve Mostar'da çekimlerimiz oldu. Üç Yol filmi hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldığı festivallerde çok sayıda ödül aldı." diye konuştu.

Astana'da iki gün kaldıklarını ve halkını çok sevdiklerini sözlerine ekleyen Soysal, eksi 25 dereceye ulaşan hava sıcaklığı dolayısıyla, baharda yeniden gelmek istediğini söyledi.

Gösterim sonrası açıklama yapan Faysal Soysal, Kazak sinemasında Ermek Tursunov'un filmlerini beğendiğini kaydederek, şunları aktardı:

"Özellikle de 'İhtiyar Adam' ve 'Gelin' filmlerini çok seviyorum. Astana'da seyircinin ilgisi sevindirdi beni. Gelen sorular ve yaptıkları yorumlardan filmi çok iyi anladıklarını gördüm. Sadece Türk sinemasını değil, Türkiye'nin mekanlarını da yakından biliyorlar. Daha fazla Türk filminin Kazakistan'da gösterilmesi gerekiyor. Astana Türk Filmleri Haftası bir başlangıç. Umarım ilerde Kazakistan ve Türkiye ortak sinema filmlerine de imza atarlar."

Filmin başrol oyuncularından Turgay Aydın da Astana'ya ilk kez geldiğini ifade ederek, "Seyircilerin ilgisi sorularından belli oluyor, sinemaya uzak değiller. İki ayrı ülke sinemasını ortak filmlerde buluşturmak yönetmenlere, oyunculara düşer. Cesur olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Faysal Soysal'ın birçok festivalden ödülle döndüğü filmi Üç Yol'da, Kristina Krepela, Nik Xhelilaj, Turgay Aydın, Faketa Salihbegovic, Rıza Akın ve Alma Terzic rol aldı.

Kazakistan’ın Bağımsızlığının 25. yılı onuruna, Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği "Türk Filmleri Haftası", Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TİKA’'nın katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Yunus Emre Enstitüsü ile TRT AVAZ'ın destek verdiği etkinlik yarın sona erecek.

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Faysal SoysalKazakistanSinemaÜç Yol
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