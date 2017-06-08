Uçak kazası kurbanlarının aileleri Antalya'da rehabilite olacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Hong Kong-Bişkek seferini yaparken yerleşim yeri üstüne düşen ACT Havayollarına ait Boeing 747-400 tipi kargo uçağın enkazında hayatını kaybeden 35 kişinin yakını, ücretsiz tatil için Türkiye’ye uğurlandı.

Kırgızistan Başbakanlık Konutu önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Başbakan Birinci Yardımcısı Muhammetkalıy Abulgaziyev, “Kurbanların ailelerini rehabilitasyon için Antalya’ya gönderiyoruz. Bu gezi ile kurbanların aileleri üzerindeki stresi atacaklarına inanıyorum” dedi.

Abulgaziyev, kurbanların aileleri ve yakınlarına bu ücretsiz tatil olanağının ACT Havayolu şirketi tarafından sunulduğunu hatırlattı.

Türkiye’ye uğurlanan 39 kişiye bir psikolog ve iki doktor da refakat edecek.

Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 35 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutuları analiz için Moskova'ya gönderilmişti. Düşen kargo uçağın sahibi ACT Havayolları şirketi, Mart ayı sonunda Kırgız hükümetine 600 bin dolar tutarında maddi ve manevi destekte bulunmuştu.

