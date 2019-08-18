Uçakla seyahat edecekseniz dikkat! Yasak geldi...

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Apple’ın ürettiği bazı MacBook Pro dizüstü modellerine ilişkin yasak getirdi. Yangın riski taşıyan bataryaları nedeniyle bazı MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar uçaklara alınmamaya başladı.



Apple aşırı ısınma nedeniyle bazı MacBook Pro modellerini geri çağırmıştı. Yangın riski taşıyan bataryaları değiştiren Apple bu işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirmişti.



Uçağa binerken ispatlanması lazım



Ancak havayolu şirketleri ABD Federal Havacılık İdaresi’nin açıklamasının ardından, yanında MacBook Pro bulunduran yolcular için batarya değişiminin yapıldığını ispatlamasının ardından uçuşuna izin veriyor.



Kabin dışında bagaj kısmına da bataryasında sorun olan MacBook Pro bilgisayarlar alınmamaya başladı.



15 inç ekran boyutuna sahip bazı Apple MacBook Pro cihazlarda sorunun olduğu biliniyor.