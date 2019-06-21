Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin dünya Trabzon seminer Bursa
Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi“ ödülü
En iyinin de iyisi!
Beymen'de yüzde 50’ye varan büyük indirim başladı
Büyük indirim başladı!
Türk Telekom seçime hazır
Türk Telekom hazır!
Dolar kaç oldu?
Dolar kaç oldu?
Guvernörler Kurul Toplantısı
Guvernörler Toplantısı

Uçaklar yeniden doğuyor

Uçuş süresini aşan uçaklar Ankara’da yeniden doğuyor...

Uçaklar yeniden doğuyor
banner17

Ankara’da bulunan ve yılda yüzlerce uçağın bakımının yapıldığı Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş., yaygın olarak kullanılan pervaneli uçaklar için hizmet veriyor.

Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’deki en geniş altyapı ve tecrübeye sahip tesis olarak kabul edilen Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş., 4 ayrı hangarda uçaklara 12 mühendis ve 55 teknisyen ile teknik bakım hizmeti veriyor.

Ayda ortalama 2 uçak motoru baştan aşağı bakım görüyor

Tesisteki en kritik yer uçak motorlarını yenileyip ilk günkü haline getiren motor revizyon bölümü. Bu bölümde ayda ortalama 2 uçak motoru baştan aşağı bakım görüyor.
THK Teknik A.Ş. Genel Müdürü Rahmi Ötüken, 2 bin saati dolduran motorların atölyeye çekilip parçalara ayrıldığını, kritik malzemelerin tahribatsız muayene denilen işlemden geçirildiğini ifade ederek, “Gözle görülmeyen hasarlar varsa o malzemeler yenisiyle değiştiriliyor. Diğer sarf olan malzemeler de yenilenerek, tüm temizlik bakım kontrol işlemleri bitirilip motor tekrar sıfırlanmış bir hale getiriliyor.” dedi.

Motor revizyon işleminin maliyeti ise yaklaşık 35 bin dolar. Sivil uçak sahiplerinin bu işlemi yurt dışında değil de bu merkezde yaptırması on binlerce doların yurt içinde kalmasını sağlıyor.

Yerli test ünitesinde sınanıyor

Motora uygulanan revizyon işleminin ardından yerli test ünitesine geçiliyor. Sıfırlanan motorun mükemmeliyeti sınanıyor. İşlemlerin sona ermesiyle yeniden uçaklara takılan motorlar 2 bin saat boyunca uçakları mavi gökyüzüne taşımaya devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ThyAnkaraUçuş SüresiUçak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5