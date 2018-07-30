Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon teknoloji Amsterdam Gıda Fiyat Endeksi
Susam teşvik edilmeli
Susam teşvik edilmeli
Pamuk desteği sevdi
Pamuk desteği sevdi
Altında hesap değişti
Altında hesap değişti
Trabzon ilk 5'te
Trabzon ilk 5'te
Mor soğana coğrafi işaret
Mor soğana coğrafi işaret

"Uçaklardaki doluluk oranları da şimdiden yüzde 90'a ulaştı"

- Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu: - "Uçaklardaki doluluk oranları da şimdiden yüzde 90'a ulaştı. Bilet fiyatları da buna paralel artış sergilese de bayram tatili için hala İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi tatil destinasyonlarına 100 lira civarında uçak bileti bulunabiliyor" - "Uygun fiyatlı bilet bulmak için acele etmek gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Uçaklardaki doluluk oranları da şimdiden yüzde 90'a ulaştı. Bilet fiyatları da buna paralel artış sergilese de bayram tatili için hala İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi tatil destinasyonlarına 100 lira civarında uçak bileti bulunabiliyor. Uygun fiyatlı bilet bulmak için acele etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com'dan yapılan yazılı açıklamayla, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uçak bileti satışlarındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu bayram uçak biletleri için acele etmek gerektiğini belirterek, tatilcilerin Ege ve Akdeniz'e akın etmeye başladığını aktardı.

Uçaklardaki doluluk oranlarının şimdiden yüzde 90'a ulaştığını bildiren Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Bilet fiyatları da buna paralel artış sergilese de bayram tatili için hala İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi tatil destinasyonlarına 100 lira civarında uçak bileti bulunabiliyor. Uygun fiyatlı bilet bulmak için acele etmek gerekiyor. Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle uçak biletlerine çok yoğun ilgi var. Özellikle 17 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Pazar günleri en çok talep gören günler. Enuygun.com'da bayram tatili dönemleri için çok fazla bilet araması gerçekleşiyor. Fiyatlar da talep doğrultusunda artıyor. Yine de bayram öncesi olmasa bile bayramın birinci ya da ikinci günü yola çıkabilecekler için uygun fiyatlı bilet seçenekleri var."

Hacıbayramoğlu, biletleri erken alanların "Ya gidemezsem." endişesi taşımasına gerek olmadığını ifade ederek, Enuygun Bilet İptal Güvencesi sayesinde biletlerin herhangi bir gerekçe göstermeden 3 saat öncesine kadar iptal edilip, bilet ücretinin yüzde 90'ının iade olarak alınabildiğini anımsattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enuygun.comEnuygun.com Seyahat Analisti Tuğba HacıbayramoğluKurban Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5