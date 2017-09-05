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Uçakta akrep bulununca uçuş ertelendi

ANKARA (AA) - Fransa'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce akrep bulununca uçuş ertelendi.BBC'nin haberine göre, İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in sözcüsü, dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'ten İskoçya'nın Glasgow kentine yapılacak...

Uçakta akrep bulununca uçuş ertelendi

ANKARA (AA) - Fransa'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce akrep bulununca uçuş ertelendi.

BBC'nin haberine göre, İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in sözcüsü, dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'ten İskoçya'nın Glasgow kentine yapılacak uçuş öncesinde bir yolcunun uçakta akrep olduğunu mürettebata bildirmesi üzerine uçuşun ertelendiğini açıkladı.

Sözcü, yolcular ile mürettebatın güvenliği ve rahatı açısından Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki uçağın dezenfekte edildiğini belirtti.

"Kontrolümüz dışında da olsa yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanan sözcü, uçağın bugün normal uçuş düzenine döneceğini aktardı.

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AkrepEasyjetFransaUçak
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