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Uçma sevgisi mesleğiyle birleşti

- İzmir'de küçük yaşlardan bu yana uçmaya ilgi duyan anestezi teknikeri Turan, bu hayalini 4 yıldır görev yaptığı ambulans helikopterde ulaştı - Anestezi teknikeri Turan: "Uçma sevgimin mesleğimle birleşmiş olması çok mutluluk verici. Hem uçuyorum hem hayat kurtarıyorum. Eğer bir gün kara ambulansına geçersem çok üzülürüm çünkü uçmadığım zamanlar rüyama giriyor"

Uçma sevgisi mesleğiyle birleşti

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan 27 yaşındaki Sümeyye Turan, çocukluk hayali olan uçmayı anestezi teknikeri olarak görev yaptığı 112 ambulans helikopterinde gerçekleştirdi.

Çocukluk çağında yamaç paraşütü pilotu olan bir yakınında etkilenen Turan, havacılık ve bununla ilgili spor branşları belgeselleri izleyerek büyüdü. 12 yaşında böbrek rahatsızlığı geçiren Turan, bu süreçte uçma planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Sağlık sorunlarında dolayı zaman zaman eğitimden ayrı kalan Turan, yaşadığı zorluğa rağmen Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümünden mezun oldu.

Bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan, kısa süreli yamaç paraşütü ile amatör uçuşlar yapan Turan, son 4 yıldır da Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansta görev yapıyor.

112 Komuta Merkezinden gelen çağrının ardından hastanın verilen ilk bulgularını görev yaptığı doktorla değerlendiren Turan, pilotların hava durumu değerlendirmesinin ardından verilen adrese havalanıyor. Hastayı aldıktan sonra adeta zamanla yarışan helikopter personeli, en yakın sağlık kuruluşunun bulunduğu merkeze iniş yapıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde görevli ambulans helikopterlerinde çalışan Turan, bu sayede birçok bölgede çocukluk hayali olan uçma imkanı buldu.

- Havada kendini özgür hissediyor

Sümeyye Turan, AA muhabirine, havada kendisini özgür hissettiğini söyledi.

Yaptığı işin zor ama bir o kadar gurur verici olduğunu belirten Turan, "Hastayı almak için indiğimizde insanların bize dua ettiğini hissediyorum. Bazen yeni doğmuş bir bebeği bazen de sağlık durumu çok kritik durumdaki hastayı taşıyoruz. 1-2 günlük bebeklerin anneleri yavrularını sizin elleriniz bırakıyor. O yüzden bize emanet edilen canı kurtarmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Bazen zor durumda yardım bekleyen hayatları kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atarak havalandıklarını anlatan Turan, o anlarda bile hiç korkmadığını hem taşıdığı hastaya hem de görev yaptığı arkadaşlarına moral verdiğini dile getirdi.

Ambulans helikopterde çalıştığı için pişmanlık duymadığını ifade eden Turan, "İyi ki bu mesleği seçmişim. Uçma sevgimin mesleğimle birleşmiş olması çok mutluluk verici. Hem uçuyorum hem hayat kurtarıyorum. Eğer bir gün kara ambulansına geçersem çok üzülürüm çünkü uçmadığım zamanlar rüyama giriyor." diye konuştu.

Ambulans helikopterde görevli doktor Ümit Aktürk ise Turan'ın helikopterde yaşadığı mutluluğunun hemen yüzüne yansıdığını kaydetti.




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