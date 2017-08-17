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UCM'den Ensaruddin örgütü üyesi Mehdi'ye tazminat cezası

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütünün 2012'de Mali'de 9 anıt ve 1 camiye düzenlediği saldırıyı yönettiği belirtilen Ahmet el Faqi el Mehdi'nin...

UCM'den Ensaruddin örgütü üyesi Mehdi'ye tazminat cezası

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütünün 2012'de Mali'de 9 anıt ve 1 camiye düzenlediği saldırıyı yönettiği belirtilen Ahmet el Faqi el Mehdi'nin tazminat ödemesine hükmetti.

UCM tarafından yapılan açıklamada, Timbuktu’daki kültürel mirasın tahrip edilmesinden sorumlu tutulan Mehdi'nin 2,7 milyon avro tazminat ödemesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kültürel mirası tahrip edenlerin cezalandırılmasının önemine ve terör gruplarının yaptıkları bu tür eylemlerle aslında acizliklerini gösterdiklerine vurgu yapıldı.

UCM, geçen sene, Mali'deki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapıların tahrip edilmesiyle ilgili savaş suçu işlediği gerekçesiyle Mehdi'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.


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Ahmet El Faqi El MehdiHollandaUluslararası Ceza Mahkemesi
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