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UCM'den Libyalı komutan hakkında tutuklama kararı

LAHEY (AA) - Hollanda'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya Ulusal Ordusu (LNA) Komutanı Mahmud Mustafa Busef Al-Werfalli hakkında tutuklama kararı verdi.UCM Savcısı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada, Al-Werfalli hakkında, Libya'nın...

UCM'den Libyalı komutan hakkında tutuklama kararı

LAHEY (AA) - Hollanda'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya Ulusal Ordusu (LNA) Komutanı Mahmud Mustafa Busef Al-Werfalli hakkında tutuklama kararı verdi.

UCM Savcısı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada, Al-Werfalli hakkında, Libya'nın Bingazi kenti ve çevresinde bir yıl içerisinde 7 ayrı vakada 33 kişinin ölümünden sorumlu olduğu ve savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı verildiğini belirtti.

UCM'nin Libya ofisince yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin ancak Al-Werfalli'nin UCM'ye teslim edildiği takdirde anlam kazanacağını dile getiren Bensouda, bu nedenle uluslararası topluluğa Al-Werfalli'nin gecikmeden UCM'ye teslim edilmesi veya kendisinin teslim olmasını sağlamak için Libya'ya gerektiği gibi iş birliği ve destek vermesi çağrısı yaptı.

Bensouda, "Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de (BMGK) bunu desteklemesini bekliyorum." dedi.

UCM Savcısı Bensouda, 2011'de Libya'daki durumu BMGK'nin dikkatine sunmuş ve hemen sonrasında soruşturma açma kararını açıklamıştı.


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