Ücretini ödemeden aldığı telefonu kargoyla geri gönderdi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce bir telefoncudan aldığı ikinci el cep telefonunun ücretini ödemeyen şüpheli, iş yeri sahibinin şikayetçi olmasının ardından cihazı kargoyla geri yolladı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde sıfır ve ikinci el telefon satışı yapan Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce iş yerine gelen bir kişiye 475 lira değerinde cep telefonu sattığını ancak şüphelinin telefonun ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldığını söyledi.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını dile getiren Özkan, "Bir hafta önce akşam saatlerinde iş yerime gelen bir kişi benden 475 liralık bir telefon satın almak istedi. Kredi kartıyla ödeme yapacağını söyledi. Ben de ücreti post cihazına girdim ve şifreyi girmesi için müşteriye uzattım. Yalnız şüpheli postu eliyle kapatmış ve sadece nokta ve giriş tuşlarına basarak şifreyi yanlış girmiş. Ben de slipe bakmadan masaya koydum." dedi.

Müşterinin ondan sonra kendini oyalamaya başladığını ve kendisine telefon kılıfı hediye ettiğini belirten Özkan, "Müşteri beni sürekli oyaladı. Bana slipe bakmak için fırsat tanımadı. Telefonu poşete koymamı söyledi ve dışarı çıkarak telefonu yanına istedi. Bana rafta başka telefon fiyatları sordu ve benden telefonu alarak uzaklaştı. Müşterinin ardından slipe baktım ama işlem onaylanmamıştı. Arkasından baktım ama onu göremedim. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimde dolandırıldığımı anladım. Olayı polise bildirdim." diye konuştu.

Bugün kendisine kargoyla bir paket geldiğini ve paketi açtığında şüphelinin ücretini ödemeden aldığı telefonu gördüğünü anlatan Özkan, "Paketten çıkan şüphelinin benden aldığı telefondu. Çok şaşırdım ve biraz mutlu oldum. Yalnız şikayetimi geri almayacağım çünkü bu kişi benim gibi başkalarını da dolandırmış. Onların zararını da karşılarsa belki şikayetimi geri alırım." ifadesini kullandı.