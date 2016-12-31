Ücretsiz dil kursuyla

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te ücretsiz açılan Aile Birleşimi Almanca Kursu, maddi imkanı olmayanların yurt dışında yaşayan yakınlarına kavuşmalarına olanak sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde kısa süre önce aile birleşimi Almanca kursu açıldı.

Özelde 5 bin doları bulan dil eğitimini ücretsiz alabilen kursiyerler, Almanca öğrenerek yurt dışındaki sevdiklerine kavuşmayı planlıyor. Daha çok gelir düzeyi düşük vatandaşlarca tercih edilen kursa katılanlar, 3 aylık eğitimin ardından Almanya Konsolosluğunun aile birleşimi sınavına katılıyor.

Almanya'daki nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapan kursiyerlerden Nurşen Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursu tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Kurstan önce Almanca bilmediğini anlatan Avcı, "Yurt dışındaki nişanlımın yanına gitmek için kursta Almanca eğitimi görüyorum. Buraya gelmeden önce hiçbir kelime bilmiyordum ama hocalarımın sayesinde öğrendim. Kursun sonunda Almanya'ya gitmenin heyecanını yaşayacağım." dedi.

Kursa kızlarıyla katılan Ayşe Avcı (55) da Almanya'daki yakınlarına kavuşabilmek, evlenecek kızının yanına daha rahat gidebilmek için dil eğitimi aldığını ifade etti.

Özel kurs almak için yeterli paraları bulunmadığını anlatan Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kızım Almanya'da evlilik düşünüyor. Almanya'da kardeşim ve yakınlarım var. Biz de özel kursa gidecektik ancak çok pahalı geldi. Devletimizin böyle bir kurs açtığını duyunca hemen geldik başladık. Zaten özel kursa verebilecek kadar paramız yok. Almanya'ya gitmek istiyoruz ama konsolosluk sınavından dolayı bir türlü gidemiyorduk. GASMEK'i bilmeyenler olabilir. Herkesi buraya davet ediyoruz. Burada bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Bu kurs sayesinde bizler de Almanya'da yaşayan yakınlarımızı göreceğiz."

Elif Demir de nişanlısının Almanya'da yaşadığını ifade ederek, "Aile birleşimi yapmak için GASMEK kursuna geldim. Burayı çok övdüler. Kendimi burada geliştirdim. Öğretmenlerimiz çok güzel eğitim veriyor ve bizimle ilgileniyor." sözlerine yer verdi.

- "Buraya gelenlerin çoğunun gelir düzeyi belli seviyede"

Kurs eğitmeni Kübra Çopursuz, kursun "Aile birleşimi" adı altında A1 Almanca eğitimi vermek için açıldığını belirtti.

Özellikle Gaziantep'ten Almanya'ya evlenip gitmek için başvuruda bulunan öğrencilerin kursa geldiğini aktaran Çopursuz, "İlk etapta 15-20 öğrencimiz var. Yeni açılan bir kurs olduğundan zamanla bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kursa gelenlerin genellikle aile birleşimi sınavını geçebilecek ve Almanya'ya gittiklerinde hayatını devam ettirebilecek kadar dil öğrenebileceğini aktaran Çopursuz, şöyle devam etti:

"Eskiden Almanya'da evlenen birisi, herhangi bir şart olmaksızın gidebiliyordu. Fakat konsolosluk Almanya'ya gidenlerin yaşamış oldukları sıkıntıları gördüğü için bir sınava tabi tuttu. Almancayı bir nebze olsun bilmelerini istedi. Konsolosluk bu anlamda bir sınav yapmaya başladı. Kişi belirli seviye Almanca öğrendikten sonra konsolosluğa gidiyor, onlar da bir sınava tabi tutuyor. Öğrenciler o sınavı geçtikten sonra onlardan belirli evraklar isteniliyor. Öğrenciler o evrakları düzenliyor. Başvuranların çoğu evli, nişanlı ya da Almanya'da görüştüğü bir kişi oluyor. Onunla evlenebilmek için bu kriteri karşılaması gerekiyor. Yani genellikle evlilikle ilgili durumları olanlar kursu tercih ediyor."

Gaziantep'in bu eğitim kursuna öncülük eden kentlerden olduğunu belirten Çopursuz, "Bu konuda çok fazla özel kurslar var. GASMEK'i tercih etmelerinin sebebi özel kursların çok pahalı olması. Buraya gelenlerin çoğunun gelir düzeyi belli seviyede. Aile birleşimi adı altında Gaziantep'te ilk kez böyle bir kurs açıldı." diye konuştu.