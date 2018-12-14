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Ücretsiz Kargo Günü’nde farklı yeni yıl hediyeleri n11.com’da

- n11.com, yılbaşı için 15 Aralık Ücretsiz Kargo Günü’nde pek çok ürünü ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuyor

Ücretsiz Kargo Günü’nde farklı yeni yıl hediyeleri n11.com’da
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İSTANBUL (AA) - n11.com, 15 Aralık Ücretsiz Kargo Günü’nde pek çok ürünü ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı alışverişini online platformlardan yapmayı tercih edenlere yönelik ücretsiz kargo seçeneklerinin sunulmasıyla ortaya çıkan Ücretsiz Kargo Günü her yıl aralık ayının ortasında pek çok ülkede kutlanıyor.

Yılbaşı alışverişinde hem hesaplı hem de kaliteli ürünleri hızlıca almayı tercih edenler için n11.com’da 15 Aralık Ücretsiz Kargo Günü’nde de pek çok ürün ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Giyimden kitaba, elektronikten oyuna, hobiden filme, ev dekorasyon ürünlerinden seyahate tüm seçenekleri tek bir platformda sunan n11.com, A’dan Z’ye yılbaşı alışverişini ücretsiz kargo seçenekleriyle kapıya getiriyor.


- n11.com mercan rengine bürünüyor


Bu arada, renk kartelası konusunda dünya markası olan Pantone şirketi 2019 yılının rengini açıkladı. Sıcaklığı ve enerjiyi temsil eden, pozitif duyguları ve iyimserliği içinde barındıran mercan rengi ürünler n11.com’un birçok farklı kategorisinde satışa sunuluyor.

Sıcaklığın ve enerjinin rengi olan mercan n11.com’da giyimden elektroniğe, aksesuardan dekorasyona birçok farklı kategoride kendini gösteriyor. Telefon kılıfları, akıllı kol saatleri ve kulaklıkları 2019 yılında mercan rengine bürünürken Giyim & Ayakkabı kategorisinde çantalar, ayakkabılar, cüzdanlar, kravatlar ve bereler mercan rengi ile yer alıyor.

Pastel ve neon tonlarının arkadaşı olan mercan rengi 2019 yılında n11.com’da satışa sunulan aydınlatma ve dekor ürünleriyle evlere canlılık katıyor. İnsanların başlıca ihtiyaçlarından destek, sevgi ve sıcaklığı da ifade eden mercan rengi gardıropların ve evlerin bir parçası oluyor. n11.com’da birçok kategoride kendini gösteren mercan rengi trend ve modaseverleri bekliyor.


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