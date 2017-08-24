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Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde otlamak için geldiği uçurumun kenarında 5 gün boyunca mahsur kalan keçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Kızılgeçit Mahallesi'nde yaşayan...

Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde otlamak için geldiği uçurumun kenarında 5 gün boyunca mahsur kalan keçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Kızılgeçit Mahallesi'nde yaşayan Salim Uğuz, otlaması için bıraktığı keçilerinden birinin dönmemesi üzerine aramaya başladı.

Keçinin uçurumun kenarında mahsur kaldığını gören Uğuz, kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalıştı. Ancak 5 gün boyunca keçinin bulunduğu yerden çıkamaması üzerine Uğuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla keçinin bulunduğu bölgeye ulaşarak, hayvanı kurtardı.

Uğuz, keçisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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İtfaiyeKeçiKurtarmaMersinSilifke
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