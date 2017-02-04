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Uçurumdan düşen çoban öldü

- Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

Uçurumdan düşen çoban öldü

KARAMAN (AA) - Karaman'da kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Narlıdere köyünde Ramazan Yılmaz (38), kaybolan keçilerini aramak için kardeşleriyle birlikte Doğancı mevkisine gitti. Yılmaz, keçilerini ararken dengesini kaybedince yaklaşık 200 metre uçurumdan aşağı düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Yılmaz'ın öldüğünü tespit etti.

Yılmaz'ın cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çobanKaraman
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