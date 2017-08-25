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Uçurumdan düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'da uçurumdan düşen kadın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.Polis ve itfaiye ekipleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yakınlarında yaklaşık 10 metrelik uçurumdan bir kadının...

Uçurumdan düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'da uçurumdan düşen kadın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yakınlarında yaklaşık 10 metrelik uçurumdan bir kadının düştüğü ihbarını aldı.

Bölgeye gelen ekipler, ilk incelemede düşen kadının Mehtap Sayın (39) olduğunu tespit etti.

Sayın, düştüğü yerden itfaiye ve UMKE ekiplerince ucuna ip bağlı sedyeyle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin, Sayın'ın neden düştüğünü tespit etmeye yönelik çalışmaları sürüyor.


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İtfaiyeKadınKurtarma
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