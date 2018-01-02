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Uçurumdan düşüp mahsur kalan üniversite öğrencisi kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da düştüğü uçurumda mahsur kalan üniversite öğrencisi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz (19), Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Seyhan Baraj Gölü...

Uçurumdan düşüp mahsur kalan üniversite öğrencisi kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da düştüğü uçurumda mahsur kalan üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz (19), Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında uçuruma düştüğünü ve mahsur kaldığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Duygu Kafe mevkisinde, Yavuz'u yaklaşık 50 metrelik uçurumun dibinde buldu. Halatlarla Furkan Yavuz'un bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından üniversite öğrencisini sedyeyle çıkardı.

Yaralı halde 112 acil servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Yavuz'un vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Öte yandan, Furkan Yavuz'un bazı yakınları da geldikleri olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

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