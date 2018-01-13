Üçüz doğuran

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane'de 9 ay önce suni tohumlama yapılan "Yaşmaklı" adındaki simental cinsi inek, üçüncü doğumunda 3 buzağı birden dünyaya getirdi.

Gümüşhane merkeze bağlı Aksu köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Yılmaz ailesi, "Yaşmaklı" adını verdikleri simental cinsi ineklerine suni tohumlama yaptırdı.

İki erkek ile bir dişi buzağı doğuran "Yaşmaklı", sahiplerine büyük sevinç ve heyecan yaşattı.

Havva Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ineğe sahip olduklarını belirterek, "Yaşmaklı"nın bundan önce iki doğum daha gerçekleştirdiğini ve o doğumlardan elde ettikleri iki erkek danayı beşer bin liraya sattıklarını söyledi.

Yılmaz, 7 Nisan 2017'de "Yaşmaklı"ya yeniden suni tohumlama yapıldığını anlatarak, "İneğimiz bu sefer üçüz doğurdu. Hiç beklemiyorduk ama yükü ağırdı. Aşılama yapıldığı için danasının çok büyük olduğunu düşünüyordum. Önce ikiz dünyaya getirdi. Danalarını yalarken tekrar doğuma yattı. Bir mucize oldu, 3 buzağı doğurunca biz de şaşırdık, çok sevindik. Bütün köylü görmek için buraya hücum etti." şeklinde konuştu.

Buzağıların ikisinin erkek, birinin dişi olduğunu ifade eden Yılmaz, erkeklere "Ökkeş" ve "Keçeli", dişiye de "Yasemin" adını verdiğini kaydetti.

Yılmaz, yörede daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığı için şaşkın olduklarını söyledi.

- "Üçüz doğum bizim için de sürpriz oldu"



Veteriner Abidin Kobya da yaptıkları suni tohumlama sonucu ineğin 3 buzağı birden dünyaya getirdiğini söyledi.

Tohumlamanın tutma şansını artırmak için özel yöntemler uyguladıklarına dikkati çeken Kobya, "Bu, istisnai durumlardan bir tanesi. Daha önceki yıllarda ikiz doğumlar elde etmiştik ama üçüz doğum bizim için de sürpriz oldu. Anne ve buzağıların sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Kobya, literatürde üçüz doğum olayının on binlerle ifade edildiğini belirterek, 20 yıllık meslek hayatında ilk kez üçüz doğuma şahit olduğunu sözlerine ekledi.