UEDAŞ'tan 2017'de 230 milyon lira yatırım

BURSA (AA) - Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, 2017 yılında 230 milyon liralık yaptırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gümüşlü, Podyum Davet Salonu'nda düzenlediği "2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan hizmet alanında 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet verdiklerini belirtti.

Bu sene önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Gümüşlü, şunları kaydetti:

"2017 yılında 230 milyon liralık yatırıma imza attık. Bunun 158 milyon lirası şebeke hatları, 50 milyon lirası teknoloji, 22 milyon lirası ise diğer yatırımlar olarak gerçekleşti. Çalışmalar neticesinde 2014 yılından bugüne arıza oranlarında yüzde 36 azalma meydana geldi. Bölgemiz tümünde orta gerilim seviyesinde toplam arıza sayısı 2012 yılında 37 bin 947 iken bu oran 2017 yılına gelindiğinde yüzde 36 azalarak 13 bin 799'a geriledi. Bunun yanı sıra abone sayılarımızda da 2014 yılına göre 200 binin üzerinde bir artış sağladık."

Gümüşlü, gelecek 5 yıl içinde 1,3 milyar liralık yatırım yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.



Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmalarının devam ettiğine de değinen Gümüşlü, bunlar tamamlandığında planlı kesintilerin vatandaşlara SMS ve e-posta yoluyla bildirileceğini belirtti.

