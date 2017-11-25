Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren rıza çalımbay Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) yardım kampanyası
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu’da

- Türk Telekom Tivibu, dünyanın en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin heyecanını 2017-2018 sezonunda canlı yayınlarla ve tanınmış ekran yüzleri ile futbolseverle buluşturuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu’da

İSTANBUL (AA) - Futboldan golfe, tenisten basketbola zengin spor içeriğini ekranlara taşıyan Türk Telekom Tivibu, dünyanın en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin heyecanını 2017-2018 sezonunda canlı yayınlarla ve tanınmış ekran yüzleri ile futbolseverle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2015-2016 sezonundan itibaren yayın haklarına sahip olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki spor heyecanını, 2017-2018 sezonunda TivibuSpor kanallarından sporseverlere sunmaya devam edecek.

Türk Telekom Tivibu, İtalya Serie A, Portekiz, Hollanda ve Rusya ligleri, İtalya Kupası, İspanya Kral Kupası yayınları ile sporseverlere birçok ülkeden futbol şöleni sunuyor. Futbol dışında da birçok spor dalınının heyecanını ekranlara taşıyan Türk Telekom Tivibu, EuroCup, İspanya, İtalya basketbol ligleri ve Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA’ledeki en önemli maçları basketbolseverlerle buluşturuyor.

Ayrıca golften tenise birçok spor branşını da yayınlayan Tivibu, ATP ve WTA tenis turnuvaları, WBSS (World Boxing Super Series) karşılaşmaları, PGA Tour ve European Tour golf içerikleri ile sporun farklı branşlarına ait önemli içeriklere TivibuSpor kanallarında yer veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5