UETD'den Londra'da iftar

LONDRA (AA) - Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere şubesince başkent Londra'da iftar programı düzenledi.

Londra'nın kuzeyindeki Hornsey bölgesindeki İngiltere Türk Diyanet Vakfı binasında gerçekleştirilen iftarda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, Başbakan Müşaviri Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetler Müşaviri Mahmut Özdemir, UETD Genel Başkanı Zafer Sarıkaya, UETD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, İngiltere'deki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de son dönemde Avrupa'da artan terör olaylarına değinerek "İslamiyet bir barış ve kardeşlik dinidir. Kutsal dinimizde terörün yeri yoktur. Bu yüzden İslam dini adına, terör eylemi gerçekleştirdiğini iddia edenler en büyük zararı İslam’a vermektedirler. Bu terör saldırıları Türkiye’de de olsa, Londra’da da olsa Kerbela’da da olsa hepsini kınıyoruz, lanetliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Çitil, son süreçte Avrupa'da hem Türk hem de İslam düşmanlığının arttığını dile getirdi. Müslümanları terörist olarak addetmek isteyen mihraklar olduğunu belirten Çitil, "Son dönemde biz de Türkiye olarak farklı bir süreçten geçiyoruz fakat başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere siz duyarlı vatandaşlarımızın da katkılarıyla bu oyunun da üstesinden geleceğiz. İnanıyorum ki Türkiye ve tüm Müslüman ülkeler adına bundan sonraki süreç çok daha iyi olacaktır. Bu sürecin miladı da 15 Temmuz’dur." dedi.

UETD Genel Başkanı Sarıkaya da "Bugün Avrupa'nın değişik ülkelerinde Müslüman olarak yaşamanın daha zor olduğu bir süreci yaşıyoruz. Avrupa'nın değişik ülkelerinde İslami terör kisvesi altında yapılan terör saldırılarının Müslümanların hayatlarını daha zor kıldığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Sarıkaya, bu terör saldırıların hiçbirinin İslam ile bir ilgisi olmadığını ifade ederek terörün her türlüsünü lanetlediklerini aktardı. Sarıkaya ayrıca, "Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak yüzlerce yıldır Müslüman, Hristiyan, Musevi insanlarla beraber yürüttüğümüz beraber yaşam kültürünü Avrupa'ya yansıtmamız, Avrupa'da da hem ırkçılık hem İslamofobi hem de yabancı düşmanlığını üretmeye çalışan çevrelere verebileceğimiz en güzel cevap olacaktır." dedi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve müzik dinletisi yapıldı.