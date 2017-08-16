Ufuk Koçak dünya rekorunu geliştirdi





KOCAELİ (AA) - Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ancak bacaklarını kaybeden "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunun sahibi Ufuk Koçak, deprem şehitleri adına 30 metreye dalarak kendisine ait 22 metrelik rekoru geliştirdi.

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük ilçesi Çınarlık sahilinden, üzerinde ''Enkaz altından dünya rekoruna. Ufuk Koçak'' yazılı tişört giyen ailesi ve arkadaşları, el sallayarak ve alkışlarla Koçak'ı uğurladı.

Botla açıktaki tekneye çıkan Koçak, son hazırlıklarını ve nefes egzersizlerini tamamlamasının ardından, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) su altı ve su üstündeki uluslararası gözlemcileri nezaretinde, 3 gün kaldığı enkaz altındaki her 24 saat için 10 metre su altına inerek "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunu geliştirdi.

Koçak ve ekip arkadaşları, rekorun ardından yaşadığı mutluluğu kıyıda bekleyen sevenleriyle paylaştı.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı bir günün yıl dönümüne gelindiğini ifade ederek, ''Depremin 18'inci yılı, acılarımızın reşit olduğu bir yıldayız.'' dedi.





- "İyi ki vardın kardeşim"





''Evet biz burada yıkıldık, bundan 18 yıl önce... Fakat bu kent yeniden ayağa kalktı ve hayat devam ediyor. Biz de bu yeniden devam eden hayatta bir farkındalık yaratmak amacıyla rekor denemesini gerçekleştirdik.'' diyen Koçak, şunları kaydetti:

''Bu benim son rekor denemem oldu. Bundan sonraki hedefim, yine benim yetiştirdiğim engelli kardeşlerimin rekorumu kırması olacak. Gidenleri unutmadık, kalanları da asla unutmayalım, deprem hala kapımızda bir gerçek.''

Rekor denemesiyle teröre de dikkati çekmek istediğine işaret eden Koçak, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, ''Eren Bülbül kardeşim içimi acıttı. 'İyi ki varsın diyen kimse yok mu?' diye bir paylaşımı olmuş, hayattayken diyemedik ama arkasından diyorum, 'İyi ki vardın kardeşim'...'' ifadelerini kullandı.