Uganda Devlet Başkanı Museveni yaş sınırının kaldırılmasını istiyor

KAMPALA (AA) - Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yaşlı liderlerin ülkelerine faydalı olabileceğini belirterek, 2021 yılında tekrar aday olmasını engelleyen Anayasa'daki yaş sınırı maddesinin kaldırılması gerektiğini savundu.

Parlamento ve Hukuki İşler Komitesi üyeleri, Uganda’nın Entebbe şehrindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, devlet başkanı adaylarına 75 yaş sınırı konan Anayasa maddesinin değişiklik teklifini tartışmak üzere Museveni ile bir araya geldi.



Museveni, komite üyelerine yaptığı konuşmada, gelişmekte ve dönüşmekte olan birçok ülkenin ileri yaşta ve ülkelerine onlarca yıl hizmet etmiş liderler tarafından yönetildiğini söyleyerek, yaş sınırının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.



Konuşmasında Tunus’u örnek gösteren Museveni, “Arap Baharı sonrasında Tunus’taki siyasi durumu istikrara kavuşturmak için 91 yaşındaki Beji Caid Essebsi cumhurbaşkanı olarak seçildi.” dedi.

- "Siyaset spor değil"

Museveni, komite üyelerinin kendisine 75 yaş üzerindeki liderlerin performansı hakkında sorduğu soruya ise siyasetin ideoloji ve hizmetle ilgili olduğunu, fiziksel olarak tamamlanması gereken bir spor olmadığını belirtti.

Şu anda 73 yaşında olan Museveni, 1986’da yayınladığı “Afrika’nın sorunu nedir?” isimli kitabında, “Özelde Uganda’nın genelde Afrika’nın problemi halk değil, iktidarda gereğinden fazla kalmak isteyen liderler.” ifadesini kullanmıştı.

Devlet başkanı adayları için alt sınır olarak 35, üst sınır olarak ise 75 yaşını şart koşan Anayasa maddesinin kaldırılması halinde 2021 yılında yapılacak seçimlerde Museveni tekrar aday olabilecek.

Komitenin teklifle ilgili rapor yazarak bu ay sonunda tartışılması için parlamentoya sunması bekleniyor.



