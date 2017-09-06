Uganda'da kadın cinayetlerine parlamentodan tepki

KAMPALA (AA) - Uganda Parlamentosu, başkent çevresinde işlenen kadın cinayetlerinin aydınlatılmaması üzerine çalışmalarına süresiz ara verdi.



Parlamento üyeleri, dün gerçekleştirilen oturumda, Kampala çevresinde haziran ayından bu yana 20 kadının cinayete kurban gitmesine ilişkin hükümet yetkililerinin hazırlaması beklenen raporun meclise sunulmamasına tepki göstererek, oturumlara süresiz ara verilmesi kararı aldı.

Emniyet Sözcüsü Asan Kasingye, cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olmadığını, seri katil tarafından işlendiğine yönelik henüz delilin bulunmadığını belirterek, cinayetlere ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Yerel basın, öldürülen kadınların birçoğunun cinayet öncesinde cinsel saldırıya maruz kaldığına yönelik bilgiler paylaştı.

The Daily Monitor gazetesi Milletvekili Odonga Otto'nun, "Kadınlarımızın neden öldürüldüğüne dair bilgi sahibi olana kadar bizim bu parlamentoda işimiz yok." sözlerine yer verdi.



Ülkede son olarak pazartesi günü, genç bir kadının cesedi Kampala'nın kenar mahallelerinde bir aracın yanına atılmış halde bulunmuştu.

Başkent çevresinde hazirandan bu yana 20 kadın cinayete kurban gitti.





