Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Ukrayna 15 esiri serbest bıraktı

- Rusya yanlısı ayrılıkçılardan oluşan esirler tek taraflı olarak geri verildi

Ukrayna 15 esiri serbest bıraktı

KİEV (AA) – Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 15 esirin karşılıksız olarak teslim edildiğini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak yaptığı yazılı açıklamada, önceden tutuklanmış ayrılıkçı grupların üyelerinden oluşan 15 esirin teslim edildiğini bildirdi. Gritsak, buna karşılık Ukraynalı hiçbir esirin teslim alınmadığını vurguladı.

Ayrılıkçıların durdurmuş olduğu esir değişim sürecini yeniden başlatmak ümidiyle Ukrayna’nın gönüllü olarak bu jesti yaptığını kaydeden Gritsak, “Biz esirlerimizin ailelerine hızlı bir şekilde dönmeleri için bu tavizi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 228 ayrılıkçı esire karşılık 58 Ukraynalı esirin takas edilmesi hususunda da girişim başlattıklarını doğrulayan Gritsak, SBU’nun Noel bayramında esir değişimlerini gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğine dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Sözcüsü Elena Gitlyanskaya, 15 esirin ayrılıkçılara tesliminin ülkenin doğusunda bulunan Mayorsk kasabası civarında gerçekleştiğini bildirdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EsirUkraynaUkrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Gritsak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.