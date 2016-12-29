Ukrayna 15 esiri serbest bıraktı

KİEV (AA) – Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 15 esirin karşılıksız olarak teslim edildiğini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak yaptığı yazılı açıklamada, önceden tutuklanmış ayrılıkçı grupların üyelerinden oluşan 15 esirin teslim edildiğini bildirdi. Gritsak, buna karşılık Ukraynalı hiçbir esirin teslim alınmadığını vurguladı.

Ayrılıkçıların durdurmuş olduğu esir değişim sürecini yeniden başlatmak ümidiyle Ukrayna’nın gönüllü olarak bu jesti yaptığını kaydeden Gritsak, “Biz esirlerimizin ailelerine hızlı bir şekilde dönmeleri için bu tavizi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 228 ayrılıkçı esire karşılık 58 Ukraynalı esirin takas edilmesi hususunda da girişim başlattıklarını doğrulayan Gritsak, SBU’nun Noel bayramında esir değişimlerini gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğine dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Sözcüsü Elena Gitlyanskaya, 15 esirin ayrılıkçılara tesliminin ülkenin doğusunda bulunan Mayorsk kasabası civarında gerçekleştiğini bildirdi.