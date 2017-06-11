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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko AB'nin kapısını açtı

- Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ülkenin batı sınırında kurulan sembolik kapıdan AB'ye geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko AB'nin kapısını açtı

UJGOROD (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının başlaması nedeniyle Ukrayna-Slovakya sınırında temsili Avrupa Birliği (AB) kapısının açılışını yaptı.

Zakarpatya bölgesinde Ujgorod Sınır Kapısı'nda AB'ye vizesiz seyahatin başlaması nedeniyle yapılan törene, Slovakya Devlet Başkanı Andrej Kiska katıldı.

Poroşenko, Ukrayna pasaportu şeklindeki AB'ye açılan kapıyı anahtarla açtı. Kapıdan geçen Poroşenko'yu sınırın diğer tarafında Kiska karşıladı.

Devlet Başkanı Poroşenko yaptığı konuşmada, Avrupa'yı Ukrayna'dan ayıran kağıttan perdenin ortadan kaldırılmasının tarihi bir an olduğunu bildirdi.

AB'ye vizesiz seyahat hakkını bütün Ukrayna vatandaşlarının kullanabileceğine işaret eden Poroşenko, bu durumun Ukrayna pasaportunun değerini arttırdığını ifade etti.

Poroşenko, "Bugün her Ukraynalı Bratislava'da fantastik bir kahve içebilir, Varşova'ya ucuz uçak biletiyle gidebilir ya da Viyana Operasını ziyaret edebilir." dedi.

- Anlaşma

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun da geçen ay katıldığı törenle imzalanan anlaşma gereği Ukrayna vatandaşları, vizesiz olarak Schengen ülkelerine seyahat edebilecek.

Bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek.

Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.

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AB'ye Vizesiz SeyahatSlovakya Devlet Başkanı Andrej KiskaUkraynaUkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
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