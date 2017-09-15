ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türk halkı Ukrayna halkını sevdi, Ukrayna halkı Türk halkını sevdi. Bunun en somut yansıması her yıl artan sayıda milyonlarca Ukraynalının Türkiye'ye ziyaret etmesi, aynı şekilde Türk halkının Ukrayna'ya yaptıkları ziyaretlerdir." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Milli Günü Resepsiyonu'na, Milli Savunma Bakanı Canikli, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Canikli, Ukrayna'nın 26. kuruluş yılında, Ukrayna halkını tebrik ettiğini belirterek, "Bağımsızlık kutlaması çerçevesinde yapılan törenlere Ukrayna'da katılma imkanım oldu ve gerçekten bağımsızlık aşkının çok üst seviyede olduğunu ve bunu sürdürmek konusunda Ukrayna halkının ne kadar kararlı olduğunu o organizasyonda görme imkanı buldum." diye konuştu.

Ukrayna halkı ile Türk halkının ilişkilerinin yüz yıllar öncesine dayandığını anlatan Canikli, "Çok derin bir ilişki var. Soğuk savaş döneminde, bir miktar halklar arasında suni bir ayrılık geldi fakat soğuk savaştan sonra bütün bu engeller ortadan kalktı. Türk halkı Ukrayna halkını sevdi, Ukrayna halkı Türk halkını sevdi. Bunun en somut yansıması her yıl artan sayıda milyonlarca Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret etmesi, aynı şekilde Türk halkının Ukrayna'ya yaptıkları ziyaretlerdir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ortak paydalarından bir tanesinin de mazlum Kırım Tatarları olduğunu anlatan Canikli, "Türkiye, Kırım Türklerinin Ukrayna toprakları içinde kalacak şekilde mücadelelerini destekleyecektir" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Rusya'nın ülkesine karşı başlattığı savaş sonucunda, Ukrayna'nın topraklarının yaklaşık yüzde 7'si ve sanayi kapasitesinin yüzde 20'sini kaybettiğini aktardı.

Sybiha, Ukrayna'nın milli gününü kutlarken aynı zamanda Türkiye ile ülkesi arasında diplomatik ilişkilerin durumunu da kutladığını belirtti.

İki ülkenin ilişkilerinin ekonomi ve ticaret başta olmak üzere farklı alanlarda aktif bir şekilde geliştiğinin altını çizen Sybiha, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolar seviyesine çıkartmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Canikli ve Sybiha pasta şeklinde yapılan yöresel ekmeği kesti ve gösterileri izledi.