Ukrayna Parlamentosunda Kırım Tatar özel oturumu

KİEV (AA) - Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda, 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle özel oturum düzenlendi.

Ukrayna ve Kırım Tatar milli marşlarının okunması ile başlayan oturumda, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubii açılış konuşması yaptı.

Parubii, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Kırım’da Ukraynalı ve Kırım Tatar halkının faaliyetlerinin yasaklandığını belirterek, “O zamanki ve bugünkü Kırım’daki Rus işgalciler arasında hiçbir fark yok. Eskiden Bolşevikler Kırım Tatar Milli Kurultayı’nı dağıtmıştı, şimdi de Rusya Kırım Tatar Milli Meclisini yasakladı.” dedi.

Parubii, Ukrayna Parlamentosunun, komünizmden kurtulma politikası çerçevesinde Kırım’da 75’ten fazla şehir ve köyün ismini eski tarihi ismine çevirdiğini anımsattı.

Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da 100 yıl önce Kırım Tatar halkının kendi hakkını, hukukunu ve kaderini belirlemek için harekete geçtiğini kaydetti. Kırımoğlu, bu yüzden milleti temsil eden Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın oluşturulduğunu söyledi.

Kırım Tatar Kurultayı ve milli hareketinin Kırım’daki farklı etnik grupların bir arada huzur içinde yaşaması için büyük gayretler sarf ettiğini dile getiren Kırımoğlu, Rusya’nın bu birleşmeyi istemediğini ifade etti.

Ukrayna’da 2014’te gerçekleştirilen Onur Devrimi’nin ülkede çok şeyi değiştirdiğini söyleyen Kırımoğlu, “Onur Devrimi, Ukrayna’da hem devlet hem de halk seviyesinde Kırım Tatar halkının ehemmiyetini gösterdi.” diye konuştu.

Kırımoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun, Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti’nin kurulması için gereken anayasal değişikliğin yapılması amacıyla geçen yıl talimat verdiğini hatırlatarak, “Yapılacak bu değişiklikle nihayet yüz yıl sonra Kırım Tatar halkı için adalet yerini bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

- 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı

Kırım Tatar halkının geleceğini belirlemek üzere 9 Aralık 1917'de Bahçesaray’daki Hansaray’da, Kırım Tatar halkının en üst yetkili temsil organı, ulusal kongre niteliğindeki Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı toplanmıştı.



Kırım Tatar Milli Kurultayı, Kırım anayasası ve devlet sembollerini kabul etmiş, kurultay hükümetini oluşturmuş ve Kırım Halk Cumhuriyeti'ni kurmuştu. Hükümetin başkanlığına Kırım, Litvanya, Polonya ve Belarus Müftüsü, Kırım Tatar lider Noman Çelebicihan getirilmişti.