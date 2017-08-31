Ukrayna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyona, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından yetkililer, yabancı ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, konuklara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.
Resepsiyonda konuklara Türk yemekleri de ikram edildi.