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Ukrayna’da Çiygöz'ün mahkumiyetine tepki

- Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz’e Rus mahkemesinin verdiği hapis cezası, Kiev’de düzenlenen miting ile protesto edildi

Ukrayna’da Çiygöz'ün mahkumiyetine tepki

KİEV (AA) – Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Kırım’daki Rus mahkemesi tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’e 8 yıl hapis cezası verilmesi protesto edildi.

Bağımsızlık Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde KTMM Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov, eski Başbakan ve Anavatan Partisi lideri Yuliya Timoşenko da yer aldı.

Çubarov, Çiygöz’ün kaldığı cezaevinden yazarak gönderdiği mektubu okudu.

Mitinge katılanlar Rusya aleyhinde sloganlar atarak, Çiygöz hakkındaki kararı protesto etti.

Öte yandan Kırım Tatar Milli Meclisi yayımladığı bir açıklama ile Çiygöz hakkında verilen kararın yasa dışı ve geçersiz olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Kırım Tatar Milli Meclisi, Rus işgalcilerin söz konusu kararla işgalci hükümetle iş birliği yapmayı kesin olarak reddeden Ahtem Çiygöz’den intikam almayı ve Rus işgalcilere boyun eğmeyerek birliğini koruyan Kırım Tatar halkını korkutmayı amaçladıklarının farkındadır.” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahtem ÇiygözKırım Tatarları
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