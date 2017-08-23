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Ukrayna'da Devlet Bayrak Günü

- Devlet Başkanı Poroşenko: - "Ukrayna bayrağını Kırım, Sivastopol ve Donbas dahil ülkenin bütün topraklarında dalgalandırmak geçmiş ve gelecek kuşaklar için borcumuz"

Ukrayna'da Devlet Bayrak Günü

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna bayrağını Kırım, Sivastopol ve Donbas dahil ülkenin tüm topraklarında dalgalandırmanın geçmiş ve gelecek kuşaklar için borçları olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Bayrak Günü dolayısıyla başkent Kiev'deki Sofiya Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Poroşenko, "Ukrayna bayrağını Kırım, Sivastopol ve Donbas dahil ülkenin bütün topraklarında dalgalandırmak geçmiş ve gelecek kuşaklar için borcumuz." ifadesini kullandı.

Kırım ve Donbas'ta Ukrayna vatanseverliği için mücadele verdiklerine dikkati çeken Poroşenko, "Rus işgalciler, Ukrayna bayrağından tütsülenmiş şeytan gibi kıvranıyorlar.” dedi.

Ukrayna bayrağını evinin dışına astığı için Kırım'da bir kişinin 4 Ağustos'ta hapis cezasına çarptırıldığını belirten Poroşenko, Kırım'ın mutlaka Rusya’dan kurtularak özgürlüğüne kavuşacağını kaydetti.

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Devlet Bayrak GünüUkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
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