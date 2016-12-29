Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, son iki ayda Ukrayna’da devlet kurumlarına yönelik yaklaşık 6 bin 500 siber saldırı düzenlendiğini belirtti.

Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, enformasyon güvenliğinin sağlanması ve siber saldırılarının durdurulması için gereken önlemler üzerinde çalışıldığını söyledi. Poroşenko, "Son iki aydır 5 devlet kurumuna ve 31 devlet bilgi kaynağına yaklaşık 6 bin 500 planlanmış siber saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara doğrudan veya dolaylı olarak Rus özel servisinin dahil olduğunu öne sürdü.