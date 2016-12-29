Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

- Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, son iki ayda devlet kurumlarına yaklaşık 6 bin 500 siber saldırı yapıldığını açıkladı

Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, son iki ayda Ukrayna’da devlet kurumlarına yönelik yaklaşık 6 bin 500 siber saldırı düzenlendiğini belirtti.

Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, enformasyon güvenliğinin sağlanması ve siber saldırılarının durdurulması için gereken önlemler üzerinde çalışıldığını söyledi. Poroşenko, "Son iki aydır 5 devlet kurumuna ve 31 devlet bilgi kaynağına yaklaşık 6 bin 500 planlanmış siber saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara doğrudan veya dolaylı olarak Rus özel servisinin dahil olduğunu öne sürdü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Siber SaldırıUkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.