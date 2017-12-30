Ukrayna'da postanede rehine krizi

KİEV (AA) - Ukrayna’nın Harkov şehrinde kimliği belirsiz zanlının postanedeki 11 kişiyi rehin aldığı, daha sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 rehineyi serbest bıraktığı bildirildi.

Ukrayna basınına açıklama yapan polis yetkilileri, Harkov şehrinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin, postanedeki 2’si çocuk toplam 11 kişiyi rehin aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rehinelerden 3 kadın ve 2 çocuğun serbest bırakıldığını kaydetti.

Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev yaptığı yazılı açıklamada, postanedekileri rehin alan şahıs ile psikolog eşliğinde görüşmelerin sürdüğünü belirterek, söz konusu kişinin elindeki patlayıcı ile polisi tehdit ettiğini bildirdi.

Polis yetkilileri, özel timin binaya operasyon hazırlığı yaptığını aktardı.